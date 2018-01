James Bond: Barbara Broccoli apre ancora alla possibilità di una donna nel ruolo

, produttrice di vecchia data della saga cinematografica dedicata all’, ha aperto ancora una volta a uno svecchiamento drastico della serie, cominciando dal personaggio principale.

“Questi film tendono a riflettere i tempi in cui viviamo – ha dichiarato – Quindi, cerchiamo sempre di spingerci un po’ più oltre. Tutto è possibile. Per il momento c’è Daniel Craig e ne siamo veramente felici, ma chi sa cosa ci riserverà il futuro?”. La Broccoli è già artefice del primo drastico cambiamento nella saga, ovvero l’assunzione di Daniel Craig, un James Bond biondo non si era mai visto in effetti e le critiche all’epoca non tardarono ad arrivare.

L’attore che ha rivestito il ruolo per più film, Roger Moore – scomparso a maggio all’età di 89 anni – aveva commentato con polemica in una delle sue ultime interviste: “Ho sentito molto la gente parlare del come ci dovrebbe essere un James Bond donna o magari gay. Ma non sarebbe Bond per la semplice ragione che non era quello che Ian Fleming aveva pensato. Non si tratta dell’essere omofobi o, per quel che vale, razzisti – si tratta di essere semplicemente fedeli al personaggio”.

Il prossimo film della saga, il venticinquesimo, vedrà ancora Daniel Craig nel ruolo di James Bond e uscirà l’8 novembre 2019.