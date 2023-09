James Bond, l'autore parla del nuovo libro: 'L'ho reso un giovane contemporaneo'

Il cinema è ricco di personaggi che sopravvivono al segno del tempo tramite l’interpretazione di attori diversi, che divengono così specchio dei cambiamenti generazionali. Da Sherlock Holmes a Hercules Poirot passando per Spider-Man, cambiano gli interpreti ma non le loro controparti cinematografiche.

Stessa sorte è toccata all’agente segreto più famoso della storia, James Bond. Dal primo, indimenticabile, Sean Connery all’ultimo, altrettanto iconico, Daniel Craig, il carismatico 007 vanta ben sei volti diversi in grado di cambiare, pertanto, non solo il suo aspetto estetico ma anche la sua caratterizzazione.

Dall’imperturbabile ed ammaliante sex symbol di Licenza di uccidere all’empatica spia che non trattiene le lacrime di Casino Royale, James Bond sembra quasi riflettere l'evoluzione della figura maschile all'interno della società.

Ebbene, Charlie Higson, autore dell’ultimo romanzo “On His Majesty’s Secret Service: a James Bond Story”, è finito al centro di numerose ed aspre critiche: viene, infatti, accusato di aver attribuito un’impronta eccessivamente politica alla sua opera.

Nel libro, infatti, al fine di salvare il re Carlo III, Bond si scontra con un antagonista di destra. Il tutto, dunque, assume delicati connotati sociopolitici che possono disturbare le opinioni di una fetta di lettori, la quale accusa l’autore di aver snaturalizzato il personaggio.

Tuttavia, Higson difende il proprio operato rispondendo: “Ho reso James Bond un giovane contemporaneo”, lontano da rappresentazioni stereotipate ma, al contrario, sempre più vicino alla realtà del XXI secolo.

Lo scrittore, già in passato, aveva apertamente appoggiato il cambio di rotta del personaggio, apprezzando il ritratto di Daniel Craig, capace di offrire al pubblico una spia “sveglia, tenera, che piange ed entra nella doccia in smoking per confortare una donna”.

Nonostante ciò, i detrattori del nuovo romanzo dedicato alla spia britannica continuano, imperterriti, a non gradire tale visione autoriale. E voi siete d’accordo con il rinnovamento di Higson o avreste preferito un approccio tradizionalista? E, se i rumor che vedrebbero Christopher Nolan alla regia dei due prossimi James Bond si riveleranno veritieri, chissà come il padre di Interstellar ed Oppenheimer delineerà il proprio 007.