James Bond, in arrivo un gioco da tavolo con tutti i villain della SPECTRE

Dopo No Time To Die, che segnerà un nuovo record per Daniel Craig, come sappiamo, sarà il momento di trovare un nuovo volto per James Bond, con Henry Cavill e Rege-Jean Page tra i favoriti, almeno secondo i rumor. In attesa di scoprire il nuovo protagonista, i fan del franchise potranno divertirsi con un nuovo gioco da tavolo.

Arriverà infatti nei negozi nella primavera del 2022 SPECTRE: The Board Game, realizzato da Modiphius Entertainment. In questo titolo i giocatori impersoneranno i vari villain di James Bond, come Ernst Stavro Blofeld, Rosa Klebb e Raoul Silva, in lotta per ottenere il controllo dell'organizzazione terroristica SPECTRE.

A muoversi lungo il tabellone del gioco ci sarà anche un James Bond che, guidato da un lancio di dadi, bloccherà i movimenti dei giocatori o li costringerà a rivelare i loro piani segreti agli altri giocatori. La chiave di SPECTRE: The Board Game è trovare modi per ostacolare gli avversari nelle rispettive missioni, e naturalmente completare le proprie.

Nonostante il franchise di James Bond abbia proposto nei decenni gadget e merchandising di ogni tipo, si tratta di uno dei pochissimi giochi da tavolo pubblicati. Un precedente è Secret Agent 007, che risale al 1964, mentre più recentemente erano stati realizzati adattamenti targati 007 di giochi classici come Trivial Pursuit o Monopoli.

Per altri approfondimenti su James Bond, rimandiamo alla ricetta di 007 per il perfetto Martini.