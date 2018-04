James Bond: anche Rosamund Pike è contraria a una versione al femminile

Mentre sta lentamente prendendo forma il 25° film della saga con Daniel Craig, anche Rosamund Pike dice la sua su un possibile James Bond al femminile.

Nel corso di un’intervista concessa a Uproxx, l’attrice candidata all’Oscar per Gone Girl – L’amore bugiardo, ha bocciato l’idea di una versione al femminile di James Bond: “Io penserei solo a scrivere storie nuove. Voglio dire, James Bond è un personaggio creato da Ian Fleming; ovviamente il personaggio e il suo brand hanno raggiunto proporzioni enormi e smisurate, ma basterebbe prendere una delle Bond Girl e darle una storia tutta sua. Il personaggio di James Bond è un uomo. Lo è davvero. Avere un personaggio simile in una serie completamente indipendente, perché dovrebbe essere ritratto da una donna? Perché dovrebbe presentarsi l’occasione per cui prima era un uomo e adesso è una donna? Perché non creare da zero un agente cazzuta donna?”.

Le parole della Pike – che lo ricordiamo ha ricoperto il ruolo di Bond Girl nella saga di 007 ne La morte può attendere – troveranno sicuramente il responso positivo dei tanti fan della serie che rivendicano dalla loro parte l’idea di provenienza letteraria dei romanzi di Fleming. E sembra stia trovando riscontro anche nella pratica: negli ultimi mesi abbiamo infatti assistito all’uscita di film come Atomica Bionda – di cui è in lavorazione il sequel – e di Red Sparrow, rispettivamente con Charlize Theron e Red Sparrow nei panni di due spie internazionali.

Per quanto riguarda il prossimo film della saga, sappiamo che verrà diretto da Danny Boyle con ancora Daniel Craig protagonista. Uscita prevista per l’8 novembre 2019.

E voi che ne pensate? Siete d’accordo con le parole dell’attrice o vorreste un James Bond donna?