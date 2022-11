James Bond, lo 007 potrebbe avere un volto: è Aaron Taylor-Johnson

Continua la ricerca incessante del prossimo James Bond e tra le varie ipotesi e scommesse sul volto del nostro 007 preferito sono state diffuse delle rivelazioni riservate riguardo al casting che si sta svolgendo in questo periodo. Tra i numerosi candidati esaminati se ne sarebbe distinto uno: Aaron Taylor-Johnson.

Alt, alt, alt. Precisiamo che la notizia non è ancora ufficiale, e che finora queste siano solamente delle indiscrezioni.

Sarebbe infatti trapelato dalla stampa inglese quanto segue: "A Settembre Aaron è andato a fare un provino per essere il prossimo James Bond, e i produttori e Barbara l'hanno amato. E' tra i favoriti." Aaron Taylor-Johnson avrebbe dunque sbalordito la produttrice Barbara Broccoli durante il provino, tanto da diventare uno tra i favoriti (se non il più favorito) per il prossimo James Bond.

Viste le numerose notizie che stanno uscendo nelle ultime ore, abbiamo motivo di pensare che possa essere proprio così, ma analizziamo il tutto per bene. Per quanto riguarda i criteri d'età del prossimo James Bond, possiamo affermare che, fondamentalmente, ci siamo. Aaron infatti ha 32 anni, e già la Broccoli e Wilson avevano affermato che 30 anni fosse l'età perfetta. Avevano aggiunto anche: "né meno, né più (di 30 anni)", ma forse la bravura dell'attore può aver fatto chiudere un occhio su quei 2 anni in più?

Aaron Taylor-Johnson è inoltre britannico, un criterio fondamentale per ottenere il ruolo. Inoltre, per chi non conoscesse la filmografia di Johnson, ha già un bel po' di esperienza in film d'azione: Kick-Ass 1 e 2, The King's Man (2021), Avengers: Age of Ultron, Bullet Train, Tenet, tra i moltissimi titoli. Certo, se la notizia fosse vera molte scommesse sull'idea di Idris Elba come James Bond andrebbero in frantumi, come anche su James Norton, Tom Hardy, Matt Smith, Richard Madden, Ben Barnes, Henry Cavill e Sam Heughan.

Cosa ne pensate? Vedreste bene Aaron Taylor-Johnson nei panni del prossimo James Bond? Fatecelo sapere nei commenti!