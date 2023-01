James Bond, Aaron Taylor Johnson sarà il prossimo Agente 007? Parla l'attore

Daniel Craig ha ha salutato James Bond e mentre continua il totonomi per l'iconico Agente 007, Aaron Taylor Johnson alla cerimonia di premiazione dei Golden Globes ha parlato della possibilità di interpretare questo istrionico personaggio e dei chiacchieratissimi incontri avvenuti con Barbara Broccoli.

L'interprete di Quicksilver ha però smentito tutte le voci che si rincorrono da qualche tempo, rivelando di non aver avuto alcun contatto con la produttrice dei film tratti dai libri dello scrittore britannico Ian Fleming.

"No. Penso che ci siano stati dei ragazzi che l'hanno incontrata ma tra questi non ci sono io. Purtroppo, non sono uno di loro, ma so per certo che Barbara Broccoli si sta muovendo in tal senso, quindi auguro loro tutto il meglio. Sono certo che sceglieranno l'attore più appropriato. Mi piacerebbe essere nell'universo di Bond, non interpretare per forza lui, ma comunque far parte del suo mondo. Interpreterò OddJob, non importa".

In precedenza Daniel Craig aveva smentito il coinvolgimento di Aaron Taylor Johnson in James Bond ma non ha di certo parlato della possibilità che la star di Kick-Ass possa interpretare il prossimo villain. A tal proposito l'attore ha detto scherzosamente: "Cosa porterei? Oh cavolo. Porterei... porterei un senso di mistero, un senso di fascino e sicuramente avvenenza".

In che ruolo vedreste bene Aaron Taylor Johnson? Diteci la vostra nei commenti.