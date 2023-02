James Bond, Aaron Taylor-Johnson commenta le voci sul suo casting:'Lusinghiere'

In un'intervista a Vanity Fair, la star di Bullet Train Aaron Taylor-Johnson ha commentato le voci che lo indicano come erede di Daniel Craig nel ruolo dell'agente 007 James Bond nei prossimi film della saga cinematografica sul personaggio creato da Ian Fleming. Si dice che l'attore abbia già girato la sequenza iconica introduttiva.

"È lusinghiero. Può esserci qualcosa di veramente positivo scritto su di te ma anche qualcosa di veramente negativo che può circolare. L'importante è rimanere sui binari, mantenere i piedi per terra, stare con le persone che ami e ricambiano il tuo amore, e rimanere in quel mondo" ha dichiarato Taylor-Johnson.



"Nel momento in cui inizi a credere alle cose che la gente dice di te hai perso del tutto la testa" ha ribadito Taylor-Johnson. Idris Elba ha confermato che non sarà Bond nonostante 'un sacco di gente ne parli'.

Daniel Craig ha lasciato James Bond dopo aver girato l'ultimo capitolo cinematografico del franchise uscito nelle sale, No Time To Die, diretto da Cary Fukunaga.



Da tempo si rincorrono voci sul casting di 007 e la produttrice Barbara Broccoli ha parlato dell'inizio della selezione del nuovo Bond.

I fan sono in attesa di scoprire quale sarà la scelta della produzione dopo le tantissime voci che sono state diffuse nel corso dei mesi.

In passato il personaggio è stato interpretato anche da Roger Moore, George Lazenby, Sean Connery, Timothy Dalton e Pierce Brosnan.