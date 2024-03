James Bond, Aaron Taylor Johnson sarà il nuovo 007: l'annuncio nei prossimi giorni?

Forse ci siamo: i fan di James Bond farebbero bene a prepararsi per un grande annuncio relativo alla nuova incarnazione della saga cinematografica, dato che secondo gli ultimi rapporti in arrivo dal Regno Unito tutto sarebbe pronto per l'annuncio del nuovo film di 007.

Secondo The Sun, in queste ore all'attore britannico Aaron Taylor-Johnson è stata ufficialmente offerta la parte di James Bond, con la star di Avengers: Age of Ultron, Bullet Train e Kick-Ass già pronta alla firma: un annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, stando alle notizie emerse da più fonti in questi minuti a seguito dello scoop del magazine britannico: "L'offerta formale di Eon Productions è sul tavolo e Aaron firmerà il suo contratto nei prossimi giorni e potranno iniziare a prepararsi per il grande annuncio", rivela il sito.

Questa non è la prima volta che il nome di Aaron Taylor-Johnson viene collegato all'ambito ruolo di James Bond, con la saga che si prepara ad un reboot totale dopo la grande uscita di scena di Daniel Craig con No Time to Die: in attesa di maggiori aggiornamenti, ricordiamo che tra i prossimi ruoli dell'attore ci saranno The Fall Guy, al fianco di Ryan Gosling e Emily Blunt, e il cinecomic Kraven the Hunter, spin-off della saga di Spider-Man.

Vi terremo aggiornati, restate sui canali di Everyeye.

