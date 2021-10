James Bond: 7 attori per il prossimo 007, da Henry Cavill a Tom Hardy

Qualche giorno fa abbiamo provato ad immaginare il prossimo film di James Bond, che inevitabilmente traghetterà il longevo franchise cinematografico di 007 in una nuova era post-Daniel Craig: ma chi potrebbe interpretare il protagonista?

Uno dei volti preferiti dai fan è sicuramente quello di Henry Cavill, che ha già dato prova di appartenere al mondo delle spie prima con la versione cinematografica della popolare serie tv britannica Operazione UNCLE e poi con l'acclamato Mission: Impossible - Fallout. Il suo sarebbe di certo un Bond possente e molto fisico ma dal sorriso comunque galante, e l'attore recentemente ha dichiarato: "Se Barbara Broccoli e Michael G. Wilson fossero interessati a me per qualsiasi parte nei loro film futuri, sarei pronto ad incontrarli".

Tuttavia è prevedibile che EON Productions, che inizierà le ricerche del nuovo James Bond nel 2022, sia interessata soprattutto in attori giovani, che possano portare avanti il franchise per diversi anni: questo escluderebbe dalla lista di candidati alcuni vecchi nomi favoriti dai fan, come Michael Fassender e lo stesso Idris Elba, che si è tirato fuori dai giochi proprio per questo motivo. I dati anagrafici terrebbero fuori anche Tom Hardy (44 anni oggi) e forse Tom Hiddleston (più giovane, 40 anni oggi), ma va considerato che le riprese del prossimo film di James Bond inizieranno (a voler essere frettolosi) tra il 2023 e il 2024.

Ecco quindi che le giovani leve come Rege-Jean Page, George Mackay e Richard Madden potrebbero avere grosse chance di conquistare l'ambito ruolo, a meno che Eon non si faccia stregare da un attore emergente ancora sconosciuto al grande pubblico: secondo voi chi sarà il prossimo James Bond e in che direzione andrà il franchise? Diteci la vostra nei commenti.