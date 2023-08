James Bond, 5 attori perfetti per il prossimo 007

Chi sarà il prossimo James Bond? Mentre le voci di corridoio si inseguono e i produttori Barbara Broccoli e Michael G Wilson rimangono in silenzio stampa in attesa di un annuncio, vi proponiamo 5 attori perfetti per il prossimo 007 dopo l'acclamato ciclo narrativo di Daniel Craig.

Aaron Taylor Johnson : la scelta più ovvia, il nome più caldo, Aaron Taylor Johnson potrebbe aver accidentalmente svelato di essere diventato il nuovo 007 in una recente intervista nella quale ha dichiarato che 'annunci di questo tipo' non spettano a lui. Il suo nome proprio non poteva rimanere fuori da questa lista e quasi certamente sarà lui ad ottenere la parte, quindi ora che ci siamo tolti il pensiero proseguiamo nel dream-cast.

: la scelta più ovvia, il nome più caldo, Aaron Taylor Johnson potrebbe aver accidentalmente svelato di essere diventato il nuovo 007 in una recente intervista nella quale ha dichiarato che 'annunci di questo tipo' non spettano a lui. Il suo nome proprio non poteva rimanere fuori da questa lista e quasi certamente sarà lui ad ottenere la parte, quindi ora che ci siamo tolti il pensiero proseguiamo nel dream-cast. Taron Egerton : candidato al Golden Globe per la sua interpretazione di Elton John in Rocketman, l'attore dell'acclamata serie tv Blackbird ha già vestito i panni di una famosa spia cinematografia, quel Gary 'Eggsy' Unwin del franchise di Kingsman, e l'esperienza nel settore degli agenti segreti ne ha da vendere. Purtroppo per i suoi fan, però, Taron Egerton si è tirato fuori dalla corsa al ruolo di 007 mesi fa, quando rivelò che la produzione aveva già trovato il nuovo James Bond.

: candidato al Golden Globe per la sua interpretazione di Elton John in Rocketman, l'attore dell'acclamata serie tv Blackbird ha già vestito i panni di una famosa spia cinematografia, quel Gary 'Eggsy' Unwin del franchise di Kingsman, e l'esperienza nel settore degli agenti segreti ne ha da vendere. Purtroppo per i suoi fan, però, Taron Egerton si è tirato fuori dalla corsa al ruolo di 007 mesi fa, quando rivelò che la produzione aveva già trovato il nuovo James Bond. Richard Madden : l'attore di Game of Thrones ed Eternals in passato è stato al centro di molti rumor per quanto riguarda il futuro della saga di 007 dopo il successo di No time to die, e ha dimostrato le sue abilità di agente segreto nella serie tv Citadel. La sua pista però si è un po' raffreddata nel corso dei mesi.

: l'attore di Game of Thrones ed Eternals in passato è stato al centro di molti rumor per quanto riguarda il futuro della saga di 007 dopo il successo di No time to die, e ha dimostrato le sue abilità di agente segreto nella serie tv Citadel. La sua pista però si è un po' raffreddata nel corso dei mesi. Regé-Jean Page : forse il più probabile escludendo Aaron Taylor Johnson, il protagonista della prima stagione di Bridgerton è un londinese doc che è stato quasi sempre al centro delle indiscrezioni riguardanti il futuro di James Bond dopo il mandato Daniel Craig, e i suoi trentaquattro anni gli permetterebbero di rientrare nel profilo di 'attore nel pieno degli anni' che la MGM starebbe cercando per dare una continuità di almeno oltre dieci anni alla saga. Il prossimo James Bond sarà il primo 007 di colore? Se si, Regé-Jean Page potrebbe essere il candidato ideale.

: forse il più probabile escludendo Aaron Taylor Johnson, il protagonista della prima stagione di Bridgerton è un londinese doc che è stato quasi sempre al centro delle indiscrezioni riguardanti il futuro di James Bond dopo il mandato Daniel Craig, e i suoi trentaquattro anni gli permetterebbero di rientrare nel profilo di 'attore nel pieno degli anni' che la MGM starebbe cercando per dare una continuità di almeno oltre dieci anni alla saga. Il prossimo James Bond sarà il primo 007 di colore? Se si, Regé-Jean Page potrebbe essere il candidato ideale. Robert Pattinson: altro londinese doc che i fan sperano di vedere nel ruolo iconico di 007, e che ha dimostrato di cavarsela egregiamente nei thriller di spionaggio con Tenet di Christopher Nolan, e dopo aver affrontato tutti i problemi dell'Inversione che saranno mai i pittoreschi villain di James Bond? Purtroppo però gli impegni con Batman e la tendenza a scegliere personaggi spesso borderline rendono questa scelta un vero e proprio sogno proibito quasi certamente irrealizzabile.

Per voi chi sarà il nuovo James Bond? Ditecelo nei commenti. E a proposito di Christopher Nolan, sapete che il regista di Oppenheimer si è candidato a dirigere il prossimo film di James Bond?