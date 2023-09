James Bond 007: data d'uscita in streaming su Prime Video per tutti i film della saga

Mentre continuano ad inseguirsi i rumor secondo i quali Christopher Nolan sarà il regista del prossimo film di James Bond, coronando un sogno di lunga data della sua carriera, Prime Video si prepara ad ospitare in streaming tutta la saga cinematografica di 007.

Da domani 1 ottobre, infatti, tutti i film della saga di James Bond 007 saranno disponibili per lo streaming su Prime Video, previo abbonamento alla piattaforma. Qui sotto l'elenco completo:

Spectre | 1° ottobre

Skyfall | 1° ottobre

Quantum of Solace | 1° ottobre

Casino Royale | 1° ottobre

La morte può attendere | 1° ottobre

Il mondo non basta | 1° ottobre

Il domani non muore mai | 1° ottobre

GoldenEye | 1° ottobre

007- Vendetta privata | 1° ottobre

007 - Zona pericolo | 1° ottobre

007 - Bersaglio mobile | 1° ottobre

Octopussy - Operazione piovra | 1° ottobre

Solo per i tuoi occhi | 1° ottobre

Moonraker - Operazione spazio | 1° ottobre

La spia che mi amava | 1° ottobre

Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro | 1° ottobre

Agente 007 - Vivi e lascia morire | 1° ottobre

Agente 007 - Una cascata di diamanti | 1° ottobre

Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà | 1° ottobre

Agente 007 - Si vive solo due volte | 1° ottobre

Agente 007 - Thunderball: operazione tuono | 1° ottobre

Agente 007 - Missione Goldfinger | 1° ottobre Agente

007, dalla Russia con amore | 1° ottobre

Agente 007 - Licenza di uccidere | 1° ottobre

Manca all'appello il solo No time to die, l'acclamato ultimo film del ciclo narrativo interpretato da Daniel Craig e diretto da Cary Fukunaga, che sarà aggiunto in catalogo prossimamente. Segnaliamo che No time to die è comunque presente su Prime Video, anche se disponibile solo per l'acquisto o il noleggio all'infuori dell'abbonamento.

