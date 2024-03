James Bond 007, cosa ne pensa Pierce Brosnan di Aaron Taylor Johnson?

Dopo le dichiarazioni di George Lazenby, anche l'ex star della saga Pierce Brosnan ha rotto il silenzio sulle recenti indiscrezioni che vorrebbero Aaron Taylor Johnson come prossimo James Bond dopo il ciclo narrativo di Daniel Craig.

Durante un'apparizione al "The Ray D'Arcy Show" di RTE Radio 1, Brosnan ha condiviso la sua opinione sulle notizie riguardanti il giovane collega, promuovendo a pieni voti questa eventuale scelta dei produttori della saga: "Penso che Aaron Taylor Johnson abbia le capacità, il talento e il carisma per interpretare Bond, dico davvero", ha detto l'attore, che nel corso della sua carriera ha interpretato James Bond in quattro film usciti tra gli anni '90 e i primi 2000: GoldenEye, Il domani non muore mai, Il mondo non basta e La morte può attendere.

Nel corso dell'intervista, Pierce Brosnan ha ricordato anche il suo film con Aaron Taylor-Johnson, The Greatest uscito nel 2009, prodotto dalla società di Brosnan Irish DreamTime. “Uno dei primi film che abbiamo realizzato, uno dei primi film della mia casa di produzione, è stato ‘The Greatest’, e Aaron fu davvero magnifico sul set. Quindi, sì, ho letto la notizia sulle sue possibilità di diventare James Bond, e se dipendesse da me voterei sicuramente in suo favore."

