James Bond, trovato il nuovo 007? 'Aaron Taylor-Johnson ha già fatto il provino'

Come confermato in precedenza, le riprese di James Bond 26 non inizieranno prima del 2024 e l'identità del nuovo interprete di James Bond sarà annunciata solo nel corso del 2023, ma nel frattempo i bookmakers inglesi hanno già individuato il candidato più probabile: Aaron Taylor-Johnson.

Il 32enne (ovviamente) britannico, famoso per il ruolo di Quicksilver nel film Avengers: Age of Ultron e per il recente Bullet Train con Brad Pitt, avrebbe addirittura partecipato ad un provino ai Pinewood Studios, come riportato in queste ore dal The Sun, e adesso sarebbe il candidato principale per ereditare il ruolo che negli ultimi anni è stato di Daniel Craig. E sulla scia delle indiscrezioni del Sun, i bookmakers internazionali, come riportato da Agipronews, hanno ritoccato le quote sul prossimo 007, con Aaron Taylor-Johnson che adesso è piazzato davanti a tutti ed è dato a 3, davanti ad Henry Cavill a 3,50. A quota 7 invece Rege-Jean Page (il duca di Hastings della serie Bridgerton), mentre il britannico James Norton sale a 9. Molto più in alto, invece, i due candidati all'Oscar Tom Hardy (11) e Chiwetel Ejiofor (13).

Ricordiamo che, secondo quanto dichiarato da Barbara Broccoli, la produttrice della saga figlia ed erede di Albert Broccoli - che ha prodotto i film di James Bond fin dal primo episodio Agente 007: Licenza di uccidere del 1962 - il nuovo James Bond interpreterà la parte di 007 per oltre un decennio, con i piani che prevedono un arco narrativo sullo stile di Daniel Craig.

Il film dovrebbe arrivare nel 2025, con MGM che ha già siglato un accordo con Warner Bros anche per la distribuzione di James Bond 27.