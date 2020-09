E. L. James: che fine ha fatto l'autrice del libro di Cinquanta Sfumature di Grigio?

Cinquanta sfumature di Grigio, scritto dall'autrice E.L. James, ha il merito di aver portato all'attenzione del grande pubblico un genere spesso di nicchia come il romanzo erotico, tanto da ottenere una trasposizione di successo (più di pubblico che di critica) al cinema, insieme ai due sequel, le Cinquanta sfumature di Rosso e Nero.

Il film, che tra i protagonisti ha attori come Jamie Dornan e Dakota Johnson, e che aveva visto anche Lucy Hale tra i partecipanti ai casting, è sicuramente stato un traino importante per gli stessi romanzi della trilogia, che hanno superato la quota di 125 milioni di copie vendute nel mondo. Un successo straordinario, che proprio l'autrice americana ha celebrato, in un'intervista rilasciata qualche tempo fa a The Independent: "è ancora uno shock per me - ha dichiarato E.L. James nell'intervista - ripenso ancora a come sono andate le cose e penso: cosa diavolo è successo?"

L'autrice non si è tuttavia fermata alla saga di Cinquanta sfumature, avendo in seguito pubblicato, nel 2019, il romanzo The Mister, edito in Italia da Mondadori, mantenendo il suo stile inconfondibile, in grado di unire a vicende sentimentali un profondo comparto di situazioni erotiche. Tuttavia, passare a delle nuove storie non è stato per nulla semplice. Nella stessa intervista a The Independent, E.L. James ha confessato di essere "particolarmente nervosa" all'idea di cominciare qualcosa di nuovo, ma che era arrivato per lei il momento di cambiare, essendo rimasta "insieme a quei due (Christian e Anastasia, ndr) per troppo tempo".

The Mister racconta la storia di Maxim Trevelyan, un ricco playboy inglese, la cui vita verrà sconvolta da un tragico avvenimento e dall'arrivo nella sua vita della giovane e misteriosa Alessia. Il romanzo, che in poco tempo ha scalato le classifiche best seller, seguirà un percorso simile a quello avvenuto con Cinquanta Sfumature: è stato da poco tempo annunciato, infatti, che anche The Mister avrà il suo adattamento cinematografico, grazie al gruppo Universal.

In attesa di novità riguardo al film di The Mister, E.L. James si è concessa di recente una vacanza in Inghilterra, come testimonia la foto ritraente Stonehenge dal suo profilo Instagram.