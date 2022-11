Jameela Jamil vuole recitare in Star Wars: 'un sogno che diventa realtà'

Dopo Marvel Cinematic Universe e Star Trek, è il momento per Jameela Jamil di guardare ad altro. Lei ha in mente un altro gigantesco franchise a cui vorrebbe partecipare..

La Jamil punta a Star Wars, a rivelarlo è un'intervista per SFX magazine: "Dovrebbe essere una cosa naturale, darmi l'occasione quantomeno del catering di Star Wars. Sarebbe davvero un sogno che diventa realtà, e finora ho esaudito ogni fantasia che avevo a 12 anni".



L'attrice inglese si era recentemente distinta per il ruolo di Ensign Asencia (Star Trek: Prodigy) e di Titania in She-Hulk. Purtroppo, a proposito di quest'ultimo, sono piovute critiche a non finire. Non c'è però da preoccuparsi, visto il suo buon atteggiamento al riguardo, che emerge dalle risposte di Jameela Jamil alle critiche. Le lamentele avanzate d'altronde non riguardano la sua interpretazione, bensì il look scelto per il suo villain - dall'aspetto differente rispetto ai fumetti. Una discrepanza che non è passata di certo inosservata dai fan più accaniti.

A proposito di She-Hulk, Jameela vorrebbe un approfondimento per Titania nel reboot di Doctor Doom. L'origine dei poteri di Titania, come si evince dal fumetto, è proprio legata a Dottor Destino. Sarebbe quindi interessante porre uno sguardo attento verso questa piccola parte della storia.