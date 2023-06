Jameela Jamil, l'attrice sulla categoria non-binaria agli Oscar: 'Apriamo più porte'

Jameela Jamil non è certo un'attrice che si tira indietro quando c'è un dibattito a cui tiene particolarmente. Quando postulò una premiazione degli Oscar senza categorie sapeva già che avrebbe attratto un gran numero di critiche, ma ora Jamil, in un nuovo post su Instagram, ci tiene a contestualizzare il suo pensiero al riguardo.

"Solo per chiedere" scrive – potete trovare il post in calce alla notizia. "Non sarebbe meglio dare alle persone non binarie la loro categoria autonoma piuttosto che aprire le porte di Hollywood chiudendo fuori le donne, considerando la quantità sproporzionata di uomini che vincono in confronto alle donne? Se abbiamo abbastanza talenti non binari da poter ristrutturare l'intera cerimonia, sarebbe meglio aggiungere invece di rischiare di cancellare qualcuno, giusto? Dico ciò in quanto membro dell'audience, perché ormai non sarò più nominata per un Oscar... ovviamente" ha aggiunto con ironia. Seguono altre due porzioni di testo, fino a costituire un carosello Instagram di tre immagini.

Inoltre, sfrutta la descrizione del post per arricchire le proprie parole: "Si prega di leggere tutte le slide. Questo riguarda gli Oscar che cercano di sbarazzarsi dei premi inerenti le questioni di genere. Come riscontriamo in quello della regia (senza genere), è raro perfino vedere una donna essere nominata... figuriamoci vincere", per poi esprimere la necessità di "aprire più morte e creare sempre nuovi tavolip. Più in generale, Jameela Jamil trova inutile essere così ostili nelle critiche indirizzate verso di lei.

L'attrice, però, viene ricordata non soltanto per i suoi accesi dibattiti, ma anche per tutti i progetti cinematografici e televisivi a cui ha partecipato: basti pensare a The Good Place, She-Hul: Attorney at Law e Pitch Perfect; avremmo potuto vederla in un altra popolarissima serie TV, ma Jameela Jamil rinunciò al provino di You.