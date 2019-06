Jake Gyllenhall e Tom Holland sono i Roxbury Guys alla prima di Spider-Man

Non si può dire che Jake Gyllenhall e Tom Holland non sappiano come fare per attirare l'attenzione su di loro più di quanto già non lo sia. I due attori protagonisti di Spider-Man: Far From Home si sono infatti presentati alla premiere mondiale del film in una mise quantomeno eccentrica.

Completo blu per Gyllenhall e rosso per Holland, i due si sono ispirati per i loro look a quello di una celebre coppia comica di Hollywood, quei Roxbury Guys interpretati da Will Ferrell e Chris Kattan prima durante il Saturday Night Live e poi nel film A Night at the Roxbury (1998).

Peter Parker e Mysterio, comunque, non sono stati gli unici a farsi notare: gli occhi di molti, infatti, si sono posati anche sull'inaspettata presenza di J. K. Simmons, il mai dimenticato J. Jonah Jameson degli Spider-Man di Sam Raimi.

Gyllenhall, invece, ha continuato a dare spettacolo anche dopo l'anteprima: l'attore si è infatti fatto fotografare con il costume di Mysterio intento a tentare con poco successo di godersi una meritata birra post-proiezione: con il casco del suo personaggio tutto diventa inevitabilmente più complicato!

Spider-Man: Far From Home debutterà al cinema il prossimo 10 luglio: pochi giorni fa Samuel L. Jackson ha parlato del rapporto che si creerà tra Fury e Peter durante il film, definendolo a dir poco complicato.