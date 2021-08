Jake Gyllenhaal nel trailer ufficiale di The Guilty, nuovo thriller di Netflix!

Il regista Antoine Fuqua, lo sceneggiatore Nic Pizzolatto e la star Jake Gyllenhaal si preparano a debuttare sul servizio di streaming on demand Netflix con il thriller da brivido The Guilty, remake in lingua inglese del thriller danese di Gustav Möller White Knuckle, uscito nel 2018.

Il film si svolge nel corso di una sola mattina in un call center di emergenza, con l'operatore telefonico Joe Baylor (Gyllenhaal) che dovrà salvare una persona in grave pericolo. Gyllenhaal è stato un grande fan del film di Möller da quando è uscito nel circuito dei festival nel 2018 ed è diventato il candidato danese all'Oscar per il miglior film internazionale. Durante la presentazione del film originale, Gyllenhaal è stato anche moderatore durante una sessione di Q&A, e il suo interesse per il film alla fine lo ha portato a comprare i diritti del remake. Il cast, lo ricordiamo, include anche Ethan Hawke, Riley Keough, Paul Dano, Peter Sarsgaard, Da'Vine Joy Randolph e Bill Burr.

Da sottolineare anche la presenza nel team di creatori dello scrittore di True Detective Nic Pizzolatto e il regista di Training Day Antoine Fuqua, che dovrebbero bastare per fare di questa nuova uscita un grosso appuntamento per gli appassionati dei film d'azione.

Ricordiamo che Fuqua aveva già diretto Gyllenhaal nel dramma sulla boxe Southpaw. The Guilty debutterà al Toronto International Film Festival a settembre prima di arrivare su Netflix e nei cinema a partire dall'1 ottobre prossimo. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.