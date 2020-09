Jake Gyllenhaal, la star protagonista del remake di The Guilty, diretto da Antoine Fuqua

Jake Gyllenhaal e il regista Antoine Fuqua torneranno a lavorare insieme dopo Southpaw, per realizzare il remake americano di The Guilty, acclamato thriller danese. Gyllenhaal è reduce dal suo debutto assoluto nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Mysterio nel film Spider-Man: Far From Home, al fianco di Tom Holland.

La versione originale di The Guilty, ambientata totalmente in un'unica location, segue le vicende di Asger Holm (Jakob Cedergren), un ex-agente di polizia diventato operatore telefonico che riceve la chiamata di una donna che è stata rapita. Asger inizia la ricerca della donna e del suo rapitore una volta che la conversazione è interrotta, avendo a disposizione soltanto il telefono. Tuttavia l'uomo capisce ben presto di trovarsi davanti ad un caso ben più intricato del previsto.



Scritto e diretto da Gustav Möller, al debutto sul grande schermo, The Guilty è interpretato da Jakob Cedergren nei panni di Asger Holm e da Jessica Dinnage nei panni della voce dall'altra parte del telefono.

Presentato al Sundance Film Festival 2018, The Guilty ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali ed è uno dei film danesi più apprezzati degli ultimi anni. Le riprese del remake a stelle e strisce prenderanno il via da novembre, con rigorosi protocolli per preservare la salute in tempi di COVID-19.

Ecco la sinossi del remake:"Si svolge in una sola mattinata al centralino del 911. L'operatore telefonico Joe Bayler (Jake Gyllenhaal) cerca di salvare una donna in grave pericolo ma presto scopre che niente è come sembra e affrontare la verità è l'unica via d'uscita".

Jake Gyllenhaal lavorerà ancora con Denis Villeneuve in un nuovo progetto. Oltre al ruolo d'interprete, Gyllenhaal è anche produttore: Tom Holland ha dichiarato di non aspettarsi Jake Gyllenhaal come produttore di La strada del male, film nel quale è protagonista.