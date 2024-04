Jake Gyllenhaal 'sposa' Amazon: nuovo accordo dopo il successo di Road House

Road House è il miglior debutto di sempre su Prime Video: il remake del film del 1989 Il duro del Road House di Rowdy Herrington ha conquistato in pochissimo il pubblico grazie anche all'intesa performance di Jake Gyllenhaal: un record da 50 milioni di spettatori.

Forte del successo di Road House, Amazon MGM Studios ha stretto un contratto della durata di tre anni con Nine Stories di Jake Gyllenhaal: l'accordo prevede che Amazon MGM Studios supervisionerà il lavoro della società di produzione sia se destinato allo streaming che al mercato cinematografico. Una grande opportunità che amplierà il raggio di azione di Gyllenhaal che aveva già dato prova del suo intuito speciale con The Guilty di Antoine Fuqua, pellicola thriller con posto fisso nella top10 di Netflix.

"Jake è un talento unico nel suo genere, la cui passione e il suo occhio per il cinema lo rendono un potente narratore sia davanti alla telecamera che dietro le quinte - ha detto Julie Rapaport, responsabile della produzione e dello sviluppo cinematografico presso Amazon MGM Studios - Dopo il successo da record di Road House , non potevamo immaginare un momento migliore per consolidare ufficialmente la nostra relazione".

In Road House, Jake Gyllenhaal interpreta l'ex lottatore Elwood Dalton: l'uomo, assunto come buttafuori in una roadhouse, si inimicherà ben presto la malavita locale. Non si tratta della prima collaborazione tra Gyllenhaal e Amazon MGM Studios: già nel 2023 l'attore è stato il protagonista di The Covenant di Guy Ritchie, raccogliendo particolare elogio da parte della critica.

Con questi numeri da record, Road House avrà il suo sequel? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti!

