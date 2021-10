Jake Gyllenhaal sulle scene di sesso con Jennifer Aniston: 'Girarle è stata una tortura'

Chi l'avrebbe mai detto che lavorare al fianco di Jennifer Aniston potesse essere un incubo eppure, Jake Gyllenhaal ha ammesso che condividere il set di The Good Girl con la star di Friends non è stato per nulla semplice.

Intervenuto come ospite al The Howard Stern Show, addirittura Jake Gyllenhaal ha paragonato le scene di sesso con la Aniston ad una vera e propria tortura: "Oh sì, è stata una tortura, sì lo è stata. Voglio dire, dai, era un vero e proprio turbinio di emozioni".

La star di Donnie Darki ha aggiunto: "Le scene di sesso sono sempre imbarazzanti, perché ci sono forse 30, 50 persone sul set che ti guardano. Questo non mi eccita, è tutto un esercizio meccanico. Ed è anche una danza, stai facendo una coreografico di fronte la telecamera. Puoi anche sentirti coinvolto in qualche modo ma è come una scena di combattimento, non puoi improvvisare, è tutto stabilito".

Jake Gyllenhaal ha poi ammesso di aver avuto una vera e propria cotta per la Aniston e questo ha reso le scene di sesso molto più difficili del previsto: "Ho avuto una cotta per lei per anni. E lavorare con lei non è stato facile, avevo solo 22 anni. Girare le scene di sesso con lei è stata una tortura. Non posso dire altro, lei però è stata adorabile".

L'attore ha infatti rivelato che la sua partner sul set di The Good Girl ha fatto di tutto per farlo sentire a suo agio: "Abbiamo utilizzato la tecnica del cuscino. Era solo preventiva e generalmente l'abbiamo utilizzata quando giravamo distesi. É stato suggerimento di Jennifer, è stata molto gentile a suggerirlo prima che iniziassimo".

Jake Gyllenhaal è attualmente su Netflix con The Guilty, un film basato sul dramma danese Den Skyldige, realizzato in soli 11 giorni nel frattempo, Jennifer Aniston ha appena lanciato la sua linea di bellezza. Chissà se presto o tardi le due star torneranno a lavorare insieme. Magari il protagonista di Donnie Darko sarà meno in soggezione nei confronti della sua vecchia cotta.