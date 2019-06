Jake Gyllenhaal ricorda quando fu a un passo così dall'interpretare Spider-Man nel 2004

Mentre le prime recensioni di Spider-Man: Far From Home parlano di un film "sorprendente e riuscito", Tom Holland e Jake Gyllenhaal stanno attualmente promuovendo il nuovo cinecomic diretto da Jon Watts, con l'interprete di Mysterio che durante una recente intervista ha anche avuto modo di ricordare una curiosità del passato.

L'attore ha infatti ricordato quando nel 2004 era arrivato a un soffio dall'ottenere il ruolo di Spider-Man in Spider-Man 2, quando sembrava che Tobey Maguire non riuscisse a girarlo per diversi problemi, quasi costretto a ritirarsi. L'attore si era fatto male alla schiena durante le riprese di Seabiscuit e i tempi di ripresa sembrano essere inconciliabili con la produzione del cinecomic di Sam Raimi, tanto che la Sony è corsa ai ripari e ha cominciato a cercare un nuovo interprete per la parte.



Alla fine è andato tutto per il meglio e Maguire è riuscito a tornare nei panni di Peter Parker, ma Jake Gyllenhaal ricorda adesso quanto è stato vicino dall'ottenere la parte: "Ci sono stati tanti e diversi ruoli nella mia carriera in cui ho dovuto affrontare un altro attore per ottenere la parte, tanto che in molte occasioni sarebbe potuto accadere qualcosa che poi non è accaduto. Penso comunque che quando un attore interpreta un personaggi, specialmente in un film, il personaggio diventa suo, è così".



Continua: "Però sì, Maguire si era infortunato alla schiena e ci sono stati dei discorsi per sostituirlo. E c'era un gran numero di attori per la parte, me compreso". Alla fine il problema è rientrato e Gyllenhaal è stato ben distante dai blockbuster. Perché? Lui incolpa Prince of Persia: "Credo di aver imparato molto da quel film, specie in relazione al tempo speso nella scelta del ruolo più adatto a me. Alla fine arrivi a pensare che quel ruolo non era adatto a te o che semplicemente non si adattava perfettamente. E di ruoli così ce ne sono stati diversi".



Spider-Man: Far From Home è atteso nelle sale italiane il prossimo 10 luglio.