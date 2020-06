Jake Gyllenhaal protagonista di un nuovo cinecomic: tutti i dettagli

Jake Gyllenhaal sarà il protagonista di un nuovo cinecomic, Snow Blind, il suo secondo in carriera dopo aver interpretato il villain Mysterio nel recente Spider-Man: Far From Home; questo nuovo progetto lo vedrà coinvolto anche nel ruolo di produttore esecutivo e le riprese cominceranno una volta terminato il lavoro sulla sceneggiatura.

Il progetto in questione sarà diretto da Gustav Möller (The Guilty) che farà quindi il suo debutto alla regia di un film in lingua inglese e lo vedrà nuovamente collaborare con Gyllenhaal, il quale è anche legato al remake americano di The Guilty. Alla sceneggiatura troveremo Patrick Ness, già autore di Chaos Walking e A Monster Calls.

Creata da Ollie Masters e Tyler Jenkins, il graphic novel Snow Blind segue un ragazzino che scopre che la propria famiglia è stata inserita all'interno del programma protezione testimoni. Il tono della storia è descritto come un incrocio tra Prisoners (il film di Denis Villeneuve che curiosamente vedeva sempre Gyllenhaal tra i protagonisti) e il film del 1988 di Sidney Lumet, Vivere in Fuga, che vedeva protagonista un giovanissimo River Phoenix i cui genitori erano dei fuggitivi.

Gyllenhaal sarà anche attivo come produttore insieme al partner di Nine Stories Riva Marker, ma anche insieme a Ross Richie, Stephen Christy e Adam Yoelin di BOOM! Studios. Gyllenhaal e Möller avevano registrato una sorta di breve anticipazione video del film da mostrare ai finanziatori e si sono guadagnati il via libera al progetto dopo aver tenuto vari incontri via streaming su Zoom. Molti studi cinematografici e servizi streaming hanno espresso il loro interesse per accaparrarsi i diritti di distribuzione, quindi non resta che aspettare ulteriori sviluppi...

Su queste pagine potete leggere la recensione di Il colpevole - The Guilty, diretto proprio da Gustav Möller.