Jake Gyllenhaal non paga, Greta Gerwig è uno spasso: ecco come sono le star al ristorante

Siamo abituati ad amarle incondizionatamente, o comunque a prenderle in simpatia o in antipatia in base a ciò che vediamo sul grande schermo: ma come sono le star di Hollywood nella vita reale? Su TikTok una ragazza ha svelato l'arcano su alcuni grandi nomi del mondo del cinema.

Quale momento migliore per capire davvero di che pasta sia fatta una persona di quello in cui la si intercetta durante un pranzo o una cena? Lo sa bene Laura Mesrobian, l'utente di TikTok che ha riportato alcune delle sue esperienze con le stelle di Hollywood durante il periodo in cui ha lavorato come cameriera a New York.

Non sempre, dunque, i nostri idoli meritano parole d'elogio: per una Greta Gerwig spassosa ("Vorrei assolutamente fare festa con lei tutta la notte") troviamo infatti un Jake Gyllenhaal dal comportamento discutibile ("Un po' lamentoso, non ha mai pagato") e un Noah Baumbach decisamente noioso ("Non sembrava si stesse divertendo").

Parole al miele sono state spese invece per Frances McDormand, Julianne Moore e Glenn Close. Insomma, non resta che continuare a scrollare la home di TikTok in attesa di altri aggiornamenti! Ristoranti a parte, intanto, qualche tempo fa abbiamo scoperto come si comportano i nostri attori preferiti in aeroporto.