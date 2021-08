Jake Gyllenhaal non ama farsi il bagno, e i fan di Spider-Man hanno già pronti i meme

E non mancano poi riferimenti e gif a tema Twilight, Shrek, e persino una frecciatina alla relazione dell'attore con la cantante Taylor Swift (che trovate assieme agli altri tweet anche qui in calce alla notizia).

"Tom Holland dopo aver inalato gli odori corporei di Jake Gyllenhaal" aggiungono altri come commento a una gif di Mamoru di Sailor Moon che sviene per via di un gas sospetto.

Gyllenhaal non è certo la prima star di Hollywood a prendere simili posizioni in fatto di abitudini e norme igieniche (qualche giorno fa anche Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno rivelato di lavare i figli "solo quando inizi a vedere lo sporco"), ma gli utenti del web, e soprattutto i fan di Spider-Man non si sono lasciati sfuggire l'occasione per tirar fuori dei meme coi fiocchi .

"Sono fermamente convinto, perché Elvis Costello è meraviglioso, che le buone maniere e l'alito cattivo non portino da nessuna parte" ha poi continuato Gyllenhaal, facendo riferimento al brano “New Lace Sleeves” di Elvis Costello & the Attractions "Ma credo anche che ci siano tanti metodi che permettano di fare a meno di farsi il bagno e che aiutano a tenere pulita e sana la propria pelle , e ci puliamo da soli in modo naturale".

In una recente intervista con Vanity Fair, infatti, l' interprete di Mysterio in Spider-Man: Far From Home ha dichiarato che " Trovo sempre più che farsi il bagno sia meno necessario, a volte ".

Tom on the set of Spider-Man with jake gyllenhaal pic.twitter.com/z7P7PdduNc — Spidey_HGB (@Holland97M) August 6, 2021

tom holland after inhaling jake gyllenhaal’s odour on the spiderman set pic.twitter.com/Rbu247cVdM — tabitha (@filmmaddens) August 6, 2021

fun fact: the gas that Mysterio omits isn't CGI, it's just Jake Gyllenhaal's rancid stench pic.twitter.com/dnrol9IN8Q — jeremy. (@jeremylovesyall) August 6, 2021

BREAKING NEWS: Tom Holland has divorced Jake Gyllenhaal because he does not shower.



[Source: Deadline] pic.twitter.com/HVk74bT3aW — robin holland💭 (@peterscurl) August 6, 2021

Celebs like Jake Gyllenhaal and Ashton Kutcher are really out here thinking that "not bathing" is the next big trend. pic.twitter.com/oW4YM5oY1u — ClockOutWars (@clockoutwars) August 6, 2021

pov: you’re starring in a film with Ashton Kutcher and Jake Gyllenhaal pic.twitter.com/0Yow6PTJgT — bec⁷ #1 Evapopper💐 (@jmnftagustd) August 6, 2021