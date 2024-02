Da Jake Gyllenhaal a John Cena, 5 film e serie tv Prime Video a marzo 2024

Prime Video ha confermato l'arrivo della pubblicità per i film e le serie tv trasmesse in streaming sulla piattaforma, e mentre il pubblico dovrà assimilare questo grande cambiamento la lista di film e serie tv per marzo 2024 potrà aiutare ad indorare la pillola.

Ecco 5 serie tv e film in arrivo su Prime Video il prossimo mese:

Road House : in questa nuova adrenalinica versione del film cult anni ’80, un ex combattente UFC (Jake Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale.

: in questa nuova adrenalinica versione del film cult anni ’80, un ex combattente UFC (Jake Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale. Ricky Stanicky : tre migliori amici d’infanzia fanno uno scherzo che va storto e inventano l’immaginario Ricky Stanicky perché li tiri fuori dai guai. Vent’anni dopo aver creato questo “amico”, Dean, JT e Wes (Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler) usano ancora l’inesistente Ricky come comodo alibi per il loro comportamento immaturo, ma quando le loro mogli e partner si insospettiscono e chiedono di incontrare finalmente il leggendario Signor Stanicky, il trio, colpevole, decide di assumere l’attore fallito e sboccato imitatore di celebrità “Rock Hard” Rod (John Cena) per dargli vita.

: tre migliori amici d’infanzia fanno uno scherzo che va storto e inventano l’immaginario Ricky Stanicky perché li tiri fuori dai guai. Vent’anni dopo aver creato questo “amico”, Dean, JT e Wes (Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler) usano ancora l’inesistente Ricky come comodo alibi per il loro comportamento immaturo, ma quando le loro mogli e partner si insospettiscono e chiedono di incontrare finalmente il leggendario Signor Stanicky, il trio, colpevole, decide di assumere l’attore fallito e sboccato imitatore di celebrità “Rock Hard” Rod (John Cena) per dargli vita. Invincible 2 : la seconda parte della seconda stagione della serie tv animata basata sull’innovativo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley.

: la seconda parte della seconda stagione della serie tv animata basata sull’innovativo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Antonia : Un'ironica serie dramedy con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea. Una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa, al suo 33esimo compleanno, scopre di avere l'endometriosi. La malattia sarà l'occasione per conoscersi e smettere di scappare.

: Un'ironica serie dramedy con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea. Una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa, al suo 33esimo compleanno, scopre di avere l'endometriosi. La malattia sarà l'occasione per conoscersi e smettere di scappare. Tha Baxters: Basato sulla serie di libri best-seller di Karen Kingsbury, The Baxters è un affascinante dramma familiare che segue Elizabeth e John Baxter e i loro cinque figli adulti. La prima stagione di The Baxters è incentrata sulla figlia di Elizabeth e John, Kari, che apprende la scioccante verità che il marito professore, Tim, ha avuto una relazione segreta con uno dei suoi studenti universitari. Mentre la sua relazione viene messa alla prova, Kari cerca conforto nella fede e nella sua famiglia per capire se l'amore è veramente una scelta e se il suo matrimonio può essere salvato. In questo percorso profondamente commovente basato sulla fede, i Baxter devono riunirsi come una famiglia per lavorare attraverso le sfide della vita.

