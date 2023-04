Jake Gyllenhaal insulta Elizabeth Olsen in diretta su Hot Ones

La presenza di Jake Gyllenhaal su Hot Ones ha destato particolare interesse per l’offesa accidentale dell’attore diventato famoso grazie a Donnie Darko nei confronti di Elizabeth Olsen e per l’immediata marcia indietro per sistemare le cose.

Presente allo show per promuovere il suo ruolo nel film di Guy Ritchie The Covenant (di cui potete trovare qui il trailer), Jake Gyllenhaal si è lasciato andare a uno scambio di battute infelice con il presentatore Sean Evans partendo da un presupposto quasi del tutto innocente.

Dopo aver notato la presenza di stuzzicadenti di fianco ai fazzoletti ha domandato senza remore: “Quale str***o ha usato uno stuzzicadenti?”

A quel punto Evans ha rivelato che Elizabeth Olsen lo aveva fatto.

Quindi, un imbarazzato Gyllenahaal è tornato indietro sui suoi passi nel modo più elegante possibile: “Oh, scusa Elizabeth. È letteralmente la meno str***a che abbia mai incontrato, quindi mi dispiace”.

A quel punto il conduttore ha chiesto sibillino: “Quindi ti stai rimangiando tutto, Jake?”

L’attore non ha avuto dubbi: “Mi sto assolutamente rimangiando tutto”.



Un siparietto simpatico che si è concluso nel migliore dei modi nonostante l’iniziale imbarazzo del protagonista.

A proposito di dichiarazioni particolari, vi rimandiamo all’intervista in cui proprio Elizabeth Olsen ammette di aver pensato di cambiare cognome per non vivere la sua carriera all’ombra di quelle delle sorelle.