Jake Gyllenhaal in lizza per interpretare Mysterio in Spider-Man: Homecoming 2!

Spider-Man potrebbe aver trovato il villain da combattere nel sequel di Spider-Man: Homecoming, in arrivo il prossimo anno nei cinema. Deadline ha confermato che l'attore Jake Gyllenhaal è attualmente in trattative per interpretare il cattivo nel prossimo film della saga.

Stando al sito, l'attore sarebbe in lizza per dare il volto al personaggio di Mysterio, uno dei villain storici dei fumetti originali dell'Uomo Ragno. Nel comic-book, Quentin Beck è un esperto di effetti speciali e stuntman, mago dell'illusionismo che diventa il supercriminale Mysterio, dando filo da torcere a Spider-Man molto spesso.

Gyllenhaal è ricordato per la partecipazione in pellicole acclamate come Zodiac, Prisoners, Southpaw, Brothers, Lo sciacallo - Nightcrawler, Animali Notturni e I Segreti di Brokeback Mountain. Ultimamente il nome dell'attore è stato associato come possibile rimpiazzo di Ben Affleck come Batman all'interno dell'Universo Cinematografico DC; ironia della sorte, invece, Gyllenhaal fu quasi preso da Sam Raimi, sempre come rimpiazzo di Tobey Maguire per Spider-Man 2 nel 2004.

Secondo un aggiornamento di Variety, inoltre, i Marvel Studios sarebbero alla ricerca di un nuovo "protagonista maschile", con l'intenzione di affidare la parte ad un "attore di serie A", cosi come una nuova protagonista femminile, sui 20 anni, per cui sono provinate attualmente numerose attrici.

Stando a Variety, oltre a Tom Holland nel film di Jon Watts in arrivo a luglio 2019 torneranno anche Marisa Tomei (zia May), Zendaya (Michelle) e Michael Keaton (Adrian Toomes/Avvoltoio).