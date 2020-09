Jake Gyllenhaal e Denis Villeneuve faranno ancora squadra per un nuovo progetto

Denis Villeneuve al momento sarà anche impegnato con Dune, ma sa pensa già al suo prossimo progetto, e a chi ne farà parte. Volete un nome? Jake Gyllenhaal.

Dopo aver portato avanti due grandi produzioni come quelle di Blade Runner 2049 e Dune, Denis Villeneuve aveva dichiarato di volersi dedicare a qualcosa di "più piccolo", "qualcosa delle dimensioni di Sicario".

Adesso, stando a quanto rivelato durante il podcast Team Deakins dall'attore Jake Gyllenhaal, uno dei collaboratori prediletti di Villeneuve, i due starebbero lavorando a un nuovo progetto insieme.

Raccontando degli aneddoti su Enemy, il film del 2013 in cui Gyllenhaal interpreta un doppio ruolo, l'attore ha infatti dichiarato: "Denis mi disse che doveva fare questo film, ma non sapeva il perché. Ricordo solo che disse 'Devo realizzare questo film, e devo farlo con te. Posso trovare qualcun altro, ma non riesco a togliermi te dalla testa'".

"È qualcosa di molto raro, sapete... Denis, ancora oggi, c'è qualcosa a cui stiamo lavorando, e mi scrive 'Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con te'. E anche per me è così".

E conclude "Ci sono queste persone nella vita, con le quali ti trovi ad avere questo tipo di connessione. E quello fu l'inizio di questa connessione".

Che cosa nascerà da questa collaborazione? Dovremo aspettare per scoprirlo, ma restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.