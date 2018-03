Jake Gyllenhaal e Dan Gilroy di nuovo insieme dopo Lo sciacallo - Nightcrawler

uniranno nuovamente le forze per un nuovo progetto prodotto da Netflix; i due avevano già collaborato nell’esordio alla regia di Gilroy, ovvero

Inoltre, secondo quanto rivelato da Variety, è stato annunciato anche il resto del cast che prenderà parte alla produzione del lungometraggio: saranno presenti Rene Russo (Lo sciacallo – Nightcrawler), Zawe Ashton (Nocturnal Animals), Natalia Dyer (Stranger Things), il nominato ai Tony Award Tom Sturridge (On the Road), il vincitore del Tony Award Daveed Diggs (Hamilton), la nominata agli Oscar Toni Collette (Hereditary) e il nominato agli Oscar John Malkovich (Deepwater Horizon).

Le riprese sono attualmente in corso a Los Angeles e il film potrebbe debuttare entro l’anno sulla piattaforma digitale. Al momento non è chiaro se il film riceverà anche una release limitata nelle sale cinematografiche, ma a giudicare dalla consueta strategia Netflix, non sembra sia affatto probabile.

La pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, descritta come un thriller-horror ambientato nel mondo delle opere d’arte. La vicenda subirà una brutta piega quando l’arte entrerà in grosso conflitto con il commercio. Jennifer Fox, già produttrice di Lo sciacallo - Nightcrawler, si occuperà della produzione del film; Betsy Danbury figurerà, invece, come produttrice esecutiva.

L’ultimo film diretto da Gilroy è Roman J. Israel, Esq, che è valso la nomination agli Oscar come miglior attore protagonista a Denzel Washington.