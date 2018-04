Jake Gyllenhaal conferma che non sostituirà Ben Affleck come nuovo Batman

Si dice che Ben Affleck non indosserà il mantello e il cappuccio da pipistrello in The Batman di Matt Reeves ma Jake Gyllenhaal ha confermato, nel corso di una nuova intervista, di non avere intenzione di prendere il posto dell'attore nel ruolo di Bruce Wayne/Batman. Permangono quindi molti dubbi su chi davvero vedremo indossare l'iconico costume.

Si sono diffuse molte voci sul futuro del celebre supereroe della DC Comics e un nome sulla bocca di tutti per raccogliere la presunta eredità di Affleck è stato proprio quello di Jake Gyllenhaal. Sarebbe perfetto per interpretare Batman e molti fan potrebbero accettare di veder rimpiazzato Ben Affleck, nonostante il suo lavoro in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League sia stato molto apprezzato.

Tuttavia, nel video che vi mostriamo, intorno al minuto 1:30, Jake Gyllenhaal conferma che non vestirà i panni dell'Uomo Pipistrello. Ridendo, afferma:"Wow, questa è una domanda molto difficile. La risposta a questa domanda è 'no'". Starà solo mentendo per sviare gli indizi? Per saperlo con certezza dovremo attendere ancora un po'.

Matt Reeves si occuperà della regia e della sceneggiatura di The Batman. Reeves in carriera ha diretto pellicole come Cloverfield (2008) e due film del franchise de Il pianeta delle scimmie: Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie (2014) e The War - Il pianeta delle scimmie (2017), per il quale si è occupato anche della stesura dello script.