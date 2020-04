Jake Gyllenhaal ha fatto di casa sua un museo su sé stesso?

Ognuno di noi ha le sue strane abitudini o manie, spesso inconfessabili: nel caso di Jake Gyllenhaal, stando ad alcune voci circolate ultimamente, si tratterebbe di un gusto alquanto singolare per quanto riguarda l'arredamento.

Da qualche tempo si è infatti sparsa una voce secondo cui l'attore de Lo Sciacallo vivrebbe in una casa praticamente tappezzata di sue fotografie: in particolare Gyllenhaal amerebbe riempire le superfici dei mobili di casa di cornici contenenti la sua immagine.

A lanciare l'indiscrezione è stato il titolare di un negozio di cornici dal quale il Mysterio di Spider-Man: Far From Home è solito rifornirsi. "Jake Gyllenhaal viene qui in continuazione e non ho mai incorniciato per lui qualcosa che non fosse una fotografia di sé stesso" avrebbe rivelato l'uomo in confidenza ad alcune persone.

Un dilagare incontrollato di pettegolezzi che ha dunque costretto il povero Jake a fare chiarezza sulla questione e a smentire la sua ipotetica natura di sfrenato edonista: "Ciò che penso sia accaduto è che... Perché posso dire con tutta sicurezza di non avere alcuna fotografia incorniciata di me stesso a casa... È che a casa ho un ufficio di produzione, e ovviamente all'ufficio di produzione abbiamo un sacco di poster dei miei film" ha spiegato l'attore.

Gyllenhaal, in ogni caso, sembrerebbe aver bisogno di compagnia in questo periodo: l'attore ha ammesso di sentire un sacco la mancanza di Tom Holland!