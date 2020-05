Jake Gyllenhaal canta una canzone d'amore in quarantena: lo spassoso video su Instagram

Protagonista di recente teoria su Mysterio in Spider-Man: Far From Home, Jake Gyllenhaal nei giorni scorsi è tornato a far parlare di sé grazie ad una divertente performance canora che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Nel filmato, che potete trovare come sempre in calce all'articolo, l'attore interpreta "Across the Way", brano inedito realizzato per The 24 Hours Plays, sito specializzato nella realizzazione di monologhi virali. Scritta in 24 ore dalla compositrice Jeanine Tesori insieme al drammaturgo David Lindsay-Abaire, Gyllenhaal la descrive nel post come una "canzone d'amore in tempo di quarantena".

La performance dell'attore ha attirato l'attenzione di diverse celebrità del mondo dello spettacolo tra cui Josh Gad e la collega del MCU Cobie Smulders (Maria Hill), ma anche del pilota Mercedes Lewis Hamilton, il quale si è complimentato con Gyllenhaal per la sua "splendida voce".

Apparso l'anno scorso in Spider-Man: Far From Home e Velvet Buzzsaw, l'attore ha in programma di recitare al fianco di Jessica Chastain nell'adattamento cinematografico di The Division diretto da David Leitch (Deadpool 2, Fast & Furious: Hobbs & Shaw) e in arrivo a data da definirsi su Netflix.

Questa sera, lo ricordiamo, Gyllenhaal torna nelle TV italiane con Source Code di Duncan Jones, in onda su Rai Movie dalle 21.10.