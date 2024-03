Jake Gyllenhaal batterebbe Patrick Swayze? La risposta della star di Road House!

Con la sua interpretazione nei panni di Elwood Dalton nel remake di Road House, Jake Gyllenhaal ha seguito le orme di uno degli attori più amati della storia del cinema: Patrick Swayze. Il defunto attore, morto di cancro nel 2009, aveva interpretato il ruolo iconico di James Dalton nel film originale del 1989.

Ma chi la spunterebbe tra i due personaggi in un combattimento? La questione della rissa tra i due è stata sollevata a Jake Gyllenhaal durante un’intervista rilasciata a Collider. La star ha iniziato la sua argomentazione citando ironicamente una frase cult del film del 1989: “Bene, sappiamo tutti che le dimensioni non contano, giusto? Questa è una battuta del film, ricordi? Beh, sicuramente James ballerebbe come un matto, quindi non avrei la meglio in quel caso. Se parliamo dei nostri tempi con la tecnologia e tutto il progresso, credo che il mio Dalton vincerebbe, ma se fossimo faccia a faccia negli anni ‘80, Patrick la spunterebbe di sicuro” ha dichiarato l’attore.

Nonostante il rigoroso regime alimentare a cui la star si è dovuta sottoporre per poter entrare al meglio nella parte in Road House (secondo Jake Gyllenhaal anche una patatina avrebbe rovinato tutto), non sarebbe stato sufficiente a battere il James Dalton di Swayze. Se vi siete persi questo action movie, qui trovate la nostra recensione di Road House.

