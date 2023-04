Jake Gyllenhaal: l'attore viveva insieme a Jamie Lee Curtis durante la pandemia

Uno dei duo più amati di hollywood deve esserci quella Jamie Lee-Curtis,miglior attrice non protagonista per EEAAO, e Jake Gyllenhaal. Per chi non lo sapesse, la Curtis è la madrina del famoso attore. I due hanno avuto modo di passare moltissimo tempo insieme durante la pandemia, e le storie che hanno condiviso hanno fatto sorridere i fan.

Durante la première per The Covenant, i due attori hanno parlato del loro rapporto durante la pandemia. Nel particolare Jamie Lee Curtis ha rivelato che: "[io e Jake] Ci siamo conosciuti a fondo. Lui viveva con me durante il COVID, per quasi un anno. Lui e Jeanne [Cadieu] vivevano nella casa a fianco alla mia. Faceva tanto pane, tantissimo, e molto buono. Quindi cantavamo, recitavamo, e c'era il pane. Poi faceva quel test in cui facevi una verticale verso il muro, ti toglievi la maglietta e la rimettevi"

"Continuo a impastare. Sì, non ho mai smesso. Anche se non siamo più in pandemia, continuo a farlo", ha rivelato Gyllenhaal.

Chi si ricorda del pane sfornato (oltre ai dolci e alle tendenze condivise dai social al tempo, alle quali l'attore non sembra essere stato immune) costantemente durante la pandemia e la mancanza costante di lievito nei supermercati?