Jake Gyllenhaal: è Apple ad aggiudicarsi diritti del suo cinecomic, Snow Blind

Il nuovo cinecomic con protagonista Jake Gyllenhaal, Snow Blind, arriverà in casa Apple. È stata infatti la compagnia di Cupertino ad aggiudicarsi i diritti del film, che nel frattempo ha trovato anche un regista.

Stando a quanto riportato da Deadline, Apple Studios ha battuto altri 5 concorrenti per poter ottenere Snow Blind, adattamento dell'omonima graphic novel dei BOOM! Studios ideata da Ollie Masters e Tyler Jenkins.

Il film, che vedrà Jake Gyllenhaal tra i suoi protagonisti, ma anche come produttore assieme al collega di Nine Stories, Riva Marker, sarà diretto da Gustav Möller, regista de Il Colpevole - The Guilty, mentre alla sceneggiatura troveremo il celebre scrittore Patrick Ness, autore della trilogia Chaos Walking (da cui è tratto il film di prossima uscita con Tom Holland e Daisy Ridley) e del libro poi adattato anch'esso per il grande schermo, A Monster's Call (in italiano tradotto con Sette Minuti dopo la Mezzanotte). Inoltre, Ness sta attualmente scrivendo la sceneggiatura del remake de Il Signore delle Mosche diretto da Luca Guadagnino.

La graphic novel segue la vicenda di "Teddy, uno studente delle superiori che vive in Alaska. Un giorno il ragazzo posta una foto del padre online, senza però sapere di essere, assieme alla propria famiglia, in un programma di protezione testimoni. Un uomo in cerca di vendetta arriverà in città, seguito a ruota da un gruppo di Agenti dell'FBI... Ma se le ragioni del padre di Teddy per richiedere protezione non fossero poi così innocenti come sostiene?".