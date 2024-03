Jake Gyllenhaal si candida come Batman nel DCU! 'Sarebbe un onore'

Il nuovo DC Universe firmato James Gunn sta muovendo i suoi primi passi. Le ultimissime notizie sull'atteso "Superman" hanno galvanizzato milioni di fan che dopo gli Oscar vorrebbero Michael Keaton come Batman Beyond. Anche se la richiesta ha il sapore di un semplice sogno i lavori per trovare il prossimo Cavaliere Oscuro sono più che mai in corso.

The Brave and the Bold diretto da Andy Muschietti rappresenterà, infatti, l'esordio da solista del vigilante di Gotham City nel DCU, dal momento che la saga The Batman diretta da Matt Reeves resterà, come i Joker di Todd Philips, un capitolo a sé stante, non coinvolto negli sviluppi della macrotrama dell'universo di Gunn.

La domanda che attanaglia gli spettatori è: chi sarà il neo eletto per indossare il tanto agognato mantello da pipistrello? Tante ipotesi, altrettante suggestioni ma ancora nessuna certezza assoluta. Tra i nomi preferiti dei fan vi è, senz'ombra di dubbio, quello di Jake Gyllenhaal. In una recente intervista con Screen Rant, alla star di Donnie Darko è stato chiesto proprio se fosse interessato a interpretare Batman, dopo che il suo ruolo nel prossimo film Road House è stato paragonato, addirittura, a quello del Cavaliere Oscuro.

"Oh cavolo. È un classico. È un onore", dice al sito, "per me si tratta di ruoli che altri incredibili attori hanno interpretato in passato e in realtà, se ci penso, ne sono intimidito. Ma ovviamente, sarebbe sempre un onore".

Quella di Gyllenhaal, pertanto, ha tutt'altro che il sapore di una chiusura ad un'eventuale offerta da parte di James Gunn. Di certo, è consapevole degli onori e degli oneri che un ruolo del genere, tanto iconico quanto delicato, possa recare. La scelta del futuro Batman sembra ancora lontana, pertanto non ci resta che ripassare il calendario delle prossime uscite targate DC.

