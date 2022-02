Jak & Dexter: dopo Uncharted sarà l'inizio di un universo Playstation per Sony?

Sappiamo benissimo che nel mondo di oggi a Hollywood, principalmente per quel che riguarda i grandi blockbuster, si ragiona per franchise e addirittura per universi cinematografici condivisi. Potrebbe essere anche il caso che riguarda l'indiscrezione che vorrebbe la Sony al lavoro su un nuovo gioco PlayStation, ovvero Jak & Dexter!

Dopo il clamoroso successo di Spider-Man No Way Home, la Sony ha infatti spinto il pedale dell'acceleratore sulla campagna promozionale attorno ad Uncharted, sperando in un nuovo successo grazie alla star Tom Holland, ormai sempre più lanciata a livello social e comunicativo con i propri fan e gli appassionati più semplici. Non solo, se Uncharted avrà successo è lecito supporre che la Sony metterà subito in cantiere il sequel di Uncharted per proseguire il franchise tratto dalla saga videoludica Playstation.

Tuttavia, i progetti di Sony potrebbero non fermarsi qui: solo ieri vi riportavamo che il regista di Uncharted, Ruben Fleischer era al lavoro su un nuovo progetto tratto da Jak & Dexter, altro celebre titolo della famiglia Playstation e se il progetto dovesse ricevere il via libera dallo studio sarebbe impossibile non pensare più in grande: alla creazione, cioè, di un vero e proprio universo cinematografico Playstation. Per ora solo soltanto supposizione e non c'è nulla di concreto, ma è difficile che Sony si lasci scappare un'opportunità simile visto il 2021 da record grazie a Spider-Man e un 2022 che parte già in quarta con l'arrivo di Uncharted al cinema.

Di questo parliamo nel nostro nuovo video flash per Everyeye Plus.

"In realtà sto lavorando a Jak e Daxter, una versione di quel [gioco], per PlayStation, a cui penso che sarebbe davvero bello dar vita" ha detto oggi il regista in un'intervista con Digital Spy. Una frase a cui non ha aggiunto molto, neanche le specifiche sul progetto: sarà un film o una serie? Sarà animato o live action?