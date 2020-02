Jaimie Alexander potrebbe tornare in Thor: Love and Thunder e nel MCU

A quanto emerge da una recente intervista, Jaimie Alexander, Lady Sif nei primi due capitoli di Thor, potrebbe tornare presto nel Marvel Cinematic Universe. Resterebbe da capire se al cinema con Thor: Love and Thunder, o in tv con la nuova serie Disney+ Loki. Non c'è nulla di ufficiale al momento, ma solo qualche interessante indizio.

Qualche tempo fa sembrava che i Marvel Studios avessero in serbo grandi progetti per Jaimie Alexander. Nel ruolo di Sif, l'attrice è stata l'oggetto del desiderio per il Dio del Tuono interpretato da Chirs Hemsworth in Thor e Thor: The Dark World, ed era apparsa anche in Agents of SHIELD. Dopodiché, è scomparsa dai radar del Marvel Cinematic Universe, principalmente a causa dei suoi impegni con Blindspot della NBC.

Alcune dichiarazioni apparse su Reddit lasciano adesso capire che le cose in futuro potrebbero cambiare. Le è stato chiesto infatti se fosse davvero in grado di cavalcare un cavallo brandendo al contempo la spada, e lei ha risposto: "Sì, una volta ero in grado di farlo, e potrei doverlo rifare in futuro. Quindi, spero di non aver perso quel talento."

Quando poi le hanno chiesto informazioni sui progetti a cui è attualmente al lavoro, la risposta è stata: "Probabilmente smetterebbe di esistere se davvero rivelassi cosa sta per succedere, quindi non posso dire nulla ragazzi, ma grazie per averlo chiesto."

Qualcosa bolle in pentola, sembra piuttosto chiaro. Chissà se rivedremo Lady Sif in Thor: Love and Thunder, che potrà contare sulla sceneggiatrice Jennifer Kaytin Robinson e sulla probabile presenza di Christian Bale come villain. Altra ipotesi che al momento sembra valida è quella di Jaimie Alexander nel cast della prossima serie Disney+ Loki con Tom Hiddleston.

Per scoprirlo, a questo punto non ci resta che aspettare.