Jaime King, la star arrestata a Los Angeles durante le proteste Black Lives Matter

La scorsa notte è stata arrestata a Los Angeles l'attrice Jaime King, impegnata insieme agli altri manifestanti nelle proteste del Black Lives Matter, a Los Angeles. King ha informato dell'arresto i fan tramite Twitter, sottolineando come il fermo sia avvenuto nonostante la protesta messa in atto in quel momento fosse del tutto pacifica.

"In arresto per una protesta pacifica. Sto scrivendo in manette sul retro dell'autobus. Eravamo tutti in pace. Jaime e il resto delle mie sorelle su questo autobus. 77th distretto" ha scritto su Twitter l'attrice. In un secondo momento King ha pubblicato un altro post, nel quale specifica di essere rimasta sull'autobus senza avere accesso ad un bagno e cure mediche:"Sono ancora sull'autobus da oltre 4 ore. Ci hanno portato dal 77° distretto a San Pedro. Le donne non hanno accesso a medicine, bagni, sanguinano dai pantaloni. Ridono di noi. #BlackLivesMatter".



Jaime King, star di film quali Sin City, Pearl Harbor e Fanboys, ha fatto parte dei quasi 2000 attivisti che hanno protestato fuori dall'abitazione del sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, situata a Hancock Park.

La manifestazione era stata organizzata nel tentativo di convincere il sindaco a ridurre il budget del dipartimento di polizia di L.A.

I manifestanti fanno parte del movimento Black Lives Matter, organizzatore di molte proteste in tutti gli Stati Uniti dopo l'uccisione dell'afroamericano George Floyd, causato dagli agenti della polizia di Minneapolis lo scorso 25 maggio.

Derek Chauvin, autore materiale del delitto, e gli altri agenti coinvolti sono stati licenziati; Chauvin è accusato di omicidio colposo di secondo grado e omicidio di terzo grado. Diversi volti noti del cinema e della tv sono scesi nelle strade per affiancare i manifestanti nelle protesta. Cole Sprouse è stato arrestato durante le proteste a Santa Monica, nel week-end.