Jai Courtney sul suo ritorno come Capitan Boomerang in The Suicide Squad

Il nuovo The Suicide Squad scritto e diretto da James Gunn sarà un soft-reboot del franchise e non tutti i personaggi del precedente torneranno. Sappiamo che Harley Quinn ci sarà, cosi come che Deadshot tornerà con il volto di Idris Elba.

Un personaggio che, però, nessuno si aspettava di rivedere era il Capitan Boomerang di Jai Courtney. L'attore ha confermato il suo ritorno in una recente intervista, con sorpresa di fan e non solo, ed ora ne ha parlato nuovamente con un altro sito web.

"Mi sono sentito strano l'altro giorno quando ho detto che sarei tornato perché mi son detto 'si, tornerò', e nemmeno mi ricordavo se potevo o meno svelarlo" ha spiegato l'attore "Per un bel po' di tempo, nemmeno sapevo se sarei tornato o meno! Poi mi hanno inviato la sceneggiatura, l'ho letta ed è strepitosa. Sono rimasto sorpreso".

L'attore ha poi parlato delle problematiche relative alla produzione, che hanno portato il film ad esser posticipato e poi riscritto più volte prima di ottenere il "semaforo verde" sotto la direzione di Gunn: "Non potete nemmeno immaginare ciò che accade dietro le quinte e quello che leggete sul web non potrà mai chiarirvi le idee. Solo le persone che hanno letto la sceneggiatura e del team di Gunn sanno cosa sta accadendo. Penso ci sia ancora spazio per delle modifiche in corsa, ma non voglio prendermi la responsabilità per svelare cose e roba simile".