Jai Courtney celebra l'inizio delle riprese di The Suicide Squad con una foto sui social

Jai Courtney ha condiviso una foto per celebrare ufficialmente l'inizio delle riprese di The Suicide Squad, il nuovo film diretto da James Gunn, nel quale Courtney tornerà a vestire i panni di Capitan Boomerang, dopo averlo interpretato nel tanto contestato Suicide Squad di David Ayer. Ora la versione di Gunn sta per iniziare le riprese.

Il cast di The Suicide Squad sarà caratterizzato da nuovi innesti e da interpreti che già avevano partecipato al primo film, come lo stesso Jai Courtney.

L'attore si sta dirigendo ad Atlanta, dove le riprese si svolgeranno per i prossimi tre mesi, prima di proseguire a Panama.

L'immagine pubblicata da Courtney sui social mostra in primo piano il dente d'oro caratteristico di Capitan Boomerang.



Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad comprende nel cast new entry come David Dastmalchian, John Cena, Nathan Fillion, Idris Elba, Peter Capaldi e Michael Rooker. Tra i protagonisti del primo film, spicca il ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, insieme a Joel Kinnaman e Viola Davis.

Il primo film di Ayer raccontava la storia di una squadra di supercriminali reclutati dal governo per una missione altamente pericolosa, in cambio di diversi sconti sulle condanne.

Tra i personaggi che non appariranno in questo secondo capitolo anche Will Smith che interpretava Deadshot e Jared Leto nei panni del Joker.

Gunn ha spiegato ai fan di non aspettarsi altre info a breve. David Ayer ha dichiarato di essere curioso di vedere il film di Gunn e di essere entusiasta che ci possa essere un nuovo capitolo.