Jai Courtney afferma che Capitan Boomerang sarà in The Suicide Squad

Qualche settimana fa, vi abbiamo riportato i nuovi personaggi che andranno a formare il nuovo team di The Suicide Squad, descritto come un soft-reboot del franchise iniziato da David Ayer nel 2016.

Secondo i vari report, solo pochissimi personaggi del precedente film avranno un ruolo nel film scritto e diretto da James Gunn. Tra questi, naturalmente, la Harley Quinn di Margot Robbie ed il personaggio di Deadshot, qui interpretato da Idris Elba, il quale sostituisce in corsa Will Smith.

Ora un altro attore fa sapere, nel corso di un'intervista, che anche lui sarà parte di questo nuovo film nei panni, nuovamente, di Capitan Boomerang. Stiamo parlando di Jai Courtney il quale ha confermato la sua presenza nella nuova pellicola: "siamo pronti a girare tra un paio di mesi. Non c'è molto che posso svelare a riguardo ma, sì, vedrete molto di più Boomerang". In attesa di una conferma ufficiale da parte della Warner Bros. o, quantomeno di capire quanto ampio sarà il suo ruolo nel sequel, vi consigliamo di continuare a seguirci per essere aggiornati sulle novità del film.

The Suicide Squad sarà un soft-reboot del franchise lanciato nel 2016. Gunn dirigerà la pellicola prima di dedicarsi a Guardiani della Galassia vol. 3; le riprese di The Suicide Squad sono imminenti e la Warner ha già fissato una data di uscita per il 6 agosto 2021.