Jafar Panahi lascia l'Iran per la prima volta dopo 14 anni? La foto fa il giro del web

Nelle ultime ore ha preso a girare sul web una nuova foto del famoso regista iraniano Jafar Panahi che potrebbe testimoniare la fuga dell'autore dall'Iran, paese di origine il cui governo negli ultimi anni lo ha più volte imprigionato e condannato.

Come riportato da Deadline poco fa, il regista dissidente iraniano dovrebbe aver lasciato l'Iran per la prima volta in 14 anni dopo la revoca del divieto di viaggio impostogli nel 2009. La moglie di Panahi, Tahereh Saeedi, ha pubblicato una foto su Instagram martedì sera che la mostra mentre arriva con suo marito in un aeroporto non rivelato. La didascalia recitava: "Dopo 14 anni, il divieto di Jafar è stato annullato e finalmente viaggeremo insieme per qualche giorno...". Nell'immagine, Panahi viene immortalato mentre agita le mani per un saluto mentre spinge un carrello portabagagli carico di tre grandi valigie. Non ci sono informazioni sul luogo in cui è stata scattata la foto, anche se sui social media è stato suggerito che lo sfondo sia quello di un aeroporto francese.

Ricordiamo che Jafar Panahi era stato rilasciato dal carcere a febbraio scorso dopo sette mesi di reclusione. L'ultimo film del regista, Gli orsi non esistono, è stato presentato all'ultimo Festival di Venezia, dove ha vinto il premio speciale della giuria prima di arrivare nelle sale cinematografiche italiane ad ottobre 2022.