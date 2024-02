Jafaar Jackson è un Michael Jackson impressionante nella prima foto del biopic!

C'è chi dice che la somiglianza non debba avere tutta quest'importanza quando si tratta di dar volto a un personaggio famoso in un biopic, ma c'è anche chi appartiene alla scuola di pensiero opposta: sono questi ultimi, probabilmente, a esser destinati a restare soddisfatti da questo Michael, almeno a giudicare dalle prime foto ufficiali.

Nell'attesissimo biopic su Michael Jackson nel quale vedremo Colman Domingo nel ruolo di Joe Jackson troveremo infatti un Jafaar Jackson (ci perdonerete l'abbondanza di Jackson) che, per ovvie ragioni, potrebbe rivelarsi la scelta più indicata, almeno in termini di somiglianza, per dar vita sul grande schermo al leggendario zio.

La parentela sembra in effetti aver fatto la sua parte, così come un ottimo lavoro al trucco: la prima foto che vede Jafaar nei panni dei Re del Pop non potrà infatti non farvi fare un salto dalla sedia, vista l'incredibile somiglianza tra i due! Certo, come si suol dire, l'abito non fa il monaco: la qualità della performance e del film di Antoine Fuqua è ancora tutta da verificare, ma se queste sono le premesse... Possiamo dire senza alcun dubbio di star partendo con il piede giusto! E voi, cosa ne dite? Avete avuto la nostra stessa reazione? Fatecelo sapere nei commenti!