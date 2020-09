Jaeden Martell, il commovente trailer di The True Adventures of Wolfboy con la star di IT

La star di IT, Jaeden Martell, è il giovane protagonista di The True Adventures of Wolfboy, coming-of-age americano che include nel cast anche attori del calibro di Chloë Sevigny, Chris Messina e John Turturro. Il film è in programma nelle sale dal prossimo 30 ottobre, e non dovrebbero esserci rinvii sull'uscita del film.

The Adventures of Wolfboy racconta la storia di Paul (Jaeden Martell) un ragazzo solitario che vive con il padre in una casa fatiscente e in una città fatiscente. Paul soffre di ipertricosi, una condizione che causa la crescita di uno spesso strato di capelli su tutto il corpo.

Il giorno del suo tredicesimo compleanno la vita di Paul viene sconvolta quando, dopo una lita con il padre, fugge di casa nel tentativo di ricongiungersi a sua madre. Nel suo viaggio Paul incontra e fa amicizia con altri emarginati come lui, tra cui Aristiana, giovane ragazza transgender, Rose una fuorilegge con un debole per le rapine a mano armata, e Mr. Silk, il gestore di un parco divertimenti corrotto.



The Adventures of Wolfboy è scritto da Olivia Dufault e diretto da Martin Krejcí. Il film è interpretato da Chris Messina, Eve Hewson, Michelle Wilson, Stephan McKinley Henderson, Sophie Giannamore, Chloë Sevigny e John Turturro.

Jaeden Martell ha interpretato il giovane Bill Denbrough nel dittico cinematografico di IT, diretto da Andy Muschietti, con la versione adulta interpretata da James McAvoy.

Di recente ha partecipato anche a Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson.



