Jaden Smith entusiasta per il casting di Robert Pattinson in The Batman

Jaden Smith ha sempre avuto una particolare predilezione per il personaggio di Batman e in queste ore l'attore ha commentato l'ingaggio da parte di Warner di Robert Pattinson come nuovo interprete di Bruce Wayne nel prossimo film di Matt Reeves, The Batman. Smith si è dimostrato entusiasta della scelta di affidare il ruolo a Pattinson.

"Oh mio Dio, non so nemmeno cosa dire. Succedono cose incredibili ogni giorno che non puoi sapere. Non lo so nemmeno. Non ho parole per quanto io sia entusiasta per lui. Deve succedere, sarà il miglior Batman" ha dichiarato in un'intervista a Rolling Stone.

Jaden Smith in varie occasioni si è vestito con un abbigliamento dedicato e ha cantato persino una canzone dal titolo 'Batman'.

Robert Pattinson è stato scelto per sostituire Ben Affleck nel ruolo di Bruce Wayne/Batman; l'attore è conosciuto soprattutto per il ruolo di Edward Cullen nella serie di film di Twilight.



I dettagli sulla trama di The Batman non sono ancora stati diffusi, anche se Matt Reeves ha confermato che il suo film non sarà basato sul fumetto Batman: Anno Uno di Frank Miller.

Secondo diversi rumor Vanessa Kirby potrebbe essere Catwoman ma non ci sono ancora state conferme ufficiali in merito.

Il film è entrato ufficialmente in pre-produzione all'inizio di luglio. The Batman di Matt Reeves arriverà ufficialmente nelle sale cinematografiche il 25 giugno 2021.