Jaden Smith contattato per il ruolo di Miles Morales? Ecco la risposta dell'attore

Nel corso degli ultimi giorni hanno iniziato a diffondersi alcune voci che vorrebbero con insistenza Jaden Smith al centro di una trattativa per un ruolo nel Marvel Cinematic Universe. Le voci parlano del figlio di Will Smith come potenziale interprete del personaggio di Miles Morales, già apparso in forma animata in Spider-Man: Un nuovo universo.

Come a cavalcare l'idea di queste voci o magari a prendersene abilmente gioco, lo stesso Jaden Smith ha postato un selfie sui suoi canali social che lo ritrae con indosso la maschera di Spider-Man di Tobey Maguire e la seguente didascalia: "Mentre cerco di dondolarmi un po'". Il rumor è stato lanciato, come accade spesso ultimamente, dallo scooper My Time To Shine Hello su Twitter, che ha appunto scritto: "La Marvel ha parlato con Jaden Smith ma non ho nessun indizio sul ruolo". Tuttavia, i fan hanno fatto subito il collegamento con Miles Morales. Chissà, magari Morales potrebbe fare il suo esordio in live-action nel prossimo Spider-Man 4 con Tom Holland.

Proprio Holland ha annunciato altri sequel di SpiderMan in arrivo. Queste le sue parole: “Ragazzi, Spider-Man: No Way Home ha ricevuto tre Golden Tomatoes, quindi volevo solo dire un enorme grazie a nome di tutti da Sony e Marvel. Un grazie ai critici e ai fan che hanno mostrato così tanto amore, rispetto e supporto per i nostri film. Significa tutto per noi e si spera che potremo portarli avanti ancora a lungo: fare questi film ancora e ancora e ancora. Ma grazie, grazie, grazie. Ci vediamo presto”. Tre “ancora” e tre “grazie”: che corrispondano esattamente a una nuova trilogia nell’MCU? Staremo a vedere, ma le premesse sono davvero ottime e potranno solo che migliorare.

Nel frattempo, potete recuperare il primo trailer di SpiderMan Across the Universe Part 1, la prima parte del sequel di Spider-Man: Un nuovo universo in arrivo nell'ottobre 2022.