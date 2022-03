Jada Smith prima degli Oscar: 'Non mi interessa ciò che dicono sulla mia testa pelata'

Mentre il mondo si è svegliato con le scuse ufficiali di Will Smith a Chris Rock e la dichiarazione del vero Richard 'King' Williams, sta facendo il giro del web un video di Jada Pinkett Smith pubblicato poco prima degli Oscar 2022.

Nel video in questione infatti, che è stato pubblicato sull'account TikTok ufficiale della star pochi giorni prima della Notte degli Oscar, Jada Pinkett Smith ha parlato con toni orgogliosi del suo look calvo, facendo riferimento anche allo shooting fotografico per la copertina di una rivista.

"Non è una cosa facile essere una donna di colore e avere problemi con i capelli nel mondo di Hollywood, specialmente nell'era in cui sono nata: devi sempre avere il taglio più europeo possibile, ed è davvero impegnativo. Mi piacevano i miei capelli ricci e selvaggi, ma nessuno nell'industria li gradiva, quindi ho sempre dovuto avere dei look consigliati da altri e che a me non sembravano naturali, dei look che non mi piacevano. Tutti volevano una chioma liscia e fluente, ma proprio non faceva per me. Quindi ho dovuto imparare a trovare il coraggio di andare per la mia strada, di dire di no, di sentirmi libera. Oggi non me ne frega nulla di quello che le persone dicono sulla mia testa pelata. Perché, indovinate un po'? La adoro."

Nel frattempo, continua la burrasca mediatica scatenatasi dopo il clamoroso schiaffo di Will Smith a Chris Rock sul palco del Dolby Theatre nel bel mezzo della 94esima cerimonia di premiazione degli Academy Awards.