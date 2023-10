Jada Pinkett Smith, altro che Will Smith:'La mia anima gemella è Tupac Shakur'

Nel corso di un'intervista rilasciata a Rolling Out, la star Jada Pinkett Smith ha ricordato la relazione vissuta con il compianto rapper Tupac Shakur. Un amore intenso che l'attrice definisce ancora oggi come uno dei più importanti della sua vita. Pinkett Smith ha infatti definito Shakur la sua anima gemella.

"Un'anima gemella, sì. Se esistono vite passate, penso sicuramente che Pac ed io ne abbiamo percorse alcune insieme. In varie forme" ha dichiarato l'attrice, finita sotto i riflettori per lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante gli Oscar 2022.



Durante l'intervista, alla star di Un professore matto è stato poi chiesto se avesse mai pensato di portare la relazione con Tupac Shakur ad un livello successivo ma la risposta è stata molto chiara:"Semplicemente non era possibile".



Jada Pinkett Smith conobbe il rapper Tupac Shakur a metà degli anni '80 mentre era una studentessa della Baltimore School for the Arts nel Maryland. Rimasero grandi amici fino alla morte di Tupac causata da colpi d'arma da fuoco nel settembre 1996 all'età di 25 anni mentre si trovava in macchina lungo la Las Vegas Strip con la co-fondatrice di Death Row Records Marion Knight.



"Non c'era chimica tra noi. Ne parlo nel libro... È quell'alchimia tra amicizia e amore, fidati di me" ha concluso Pinkett Smith.

Dopo due anni di fidanzamento, nel 1997 Jada Pinkett si sposò con Will Smith con il quale ha avuto i due figli Jaden e Willow.



Jada Pinkett Smith e Will Smith sono separati da sette anni, come ha confermato l'attrice in questi giorni.